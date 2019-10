La app que te dice cuánto tumba tu Ducati

“Hay dos formas de llegar a casa. La primera consiste en no salir nunca. La otra consiste en dar la vuelta al mundo hasta llegar al punto de partida”. La frase, tan repleta de ingenio como de apenas disimulada rebeldía, pertenece a la introducción de El hombre eterno, uno de los libros más conocidos de uno de los autores más famosos del Reino Unido, G. K. Chesterton. El británico fue un escritor notable (poeta, novelista, dramaturgo, periodista) y un creador de aforismos sobresaliente, porque no existe página de citas en Internet que no acumule unas cuantas decenas suyas. No por las ocurrencias, sino por la descripción de la pasión del trotamundos, la española Alicia Sornosa tiene mucho en común con Chesterton. Porque ella es una de esas mujeres que siempre elige el camino más largo para regresar a casa. Tanto que ese camino la llevó hace unos años a demostrar la veracidad del aforismo, porque tal y como ella misma describe en su web: “Salí en plena crisis a dar «una vuelta en moto». En octubre de 2013 regresé a España tras haber recorrido los cinco continentes y coronándome como la única europea y mujer de habla hispana de este siglo en haber dado una vuelta al mundo con su moto”.

Con Alicia hemos visitado el cuartel general de una marca mítica para los moteros, la italiana Ducati. Y allí ha podido probar la tecnología que monta una de las mejores motocicletas de la factoría, la Multistrada, equipada con varios sensores y conexiones que permiten a la máquina comunicarse con un dispositivo móvil. A través de tecnología Bluetooth y una aplicación, el conductor no solo puede escuchar música o atender una llamada, también puede registrar varias informaciones como la velocidad, el ángulo de inclinación, la aceleración o la potencia media utilizada en una ruta. Esta app permite igualmente compartir detalles de los itinerarios, subir imágenes y comentarios con el resto de la comunidad Ducati. Alicia, que ha rodado por carreteras muy complicadas en países como Kenia o La India, ha conducido esta moto por los alrededores de Bolonia (la fábrica de Ducati se encuentra en Borgo Panigale una zona industrial cercana a esta ciudad del norte de Italia) y sus impresiones no pueden ser mejores.

Entrevista y edición: Alicia Sornosa | Azahara Mígel | Ainara Nieves

Texto: José L. Álvarez Cedena